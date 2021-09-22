سقوط عصابة «الحشيش والشابو» بحيازتهم «مخدرات» بـ14 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عنصرين إجراميين أحدهما يحمل جنسية أجنبية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة، تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش والآيس "الشابو" وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام – مبلغ مالي – ميزان – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من شخصين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبتكثيف التحريات، تبين أنهما من العناصر النشطة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة لداخل البلاد وخاصة مخدري الحشيش والآيس "الشابو".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وصحة أقوال المتهمان سالفي الذكر.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 14 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.