حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 25-9-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت، حيث يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ويسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتشهد البلاد وفق بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فقال خبراء الأرصاد إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه (1.5: 2.25) متر، بينما تكون الملاحة في البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من (2.5: 3) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 28 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 28 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 29 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 28 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 28 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 30 21

بني سويف 30 21

المنيا 31 22

أسيوط 31 22

سوهاج 33 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 24

إدفو 37 24

أبو سمبل 38 27

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28