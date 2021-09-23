حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 24-9-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ووفق بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتشهد البلاد وفق خبراء الأرصاد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسب (40 إلى 60%)، إضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة، إلى جانب حالة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتوقع الخبراء اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح (50 : 60 كم س) وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 33 20

بورسعيد 29 20

دمياط 29 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 30 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 34 25

طابا 34 25

كاترين 28 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 22

أسيوط 33 21

سوهاج 37 23

قنا 38 23

الأقصر 39 23

أسوان 39 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 39 24

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 26

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 28