انتشال جثة شاب انتحر من أعلى كوبري طلخا في الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثة شاب مجهول في العقد الثاني من عمره من مياه نهر النيل فرع دمياط، أسفل كوبري طلخا، بعدما ألقى بنفسه من أعلى الكوبري.

ورود بلاغ بإلقاء شاب نفسه في النيل

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بمشاهدة بعض المارة شابا يلقي بنفسه من أعلي كوبري طلخا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى تمشيط المنطقة والإستعانة برجال الإنقاذ للبحث عن الجثة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي وإخطار الأدلة الجنائية والنيابة العامة لتحديد شخصيته.

محاولتي انتحار من أعلى كباري الدقهلية خلال أسبوع

يذكر أن نفس الكوبري شهد إعلان شاب عن رغبته في الانتحار الأسبوع الماضي، خلال بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتامعي «فيس بوك»، وتمكن أصدقائه من اللحاق به وإنقاذه، كما ألقى شاب آخر بنفسه من أعلى كوبري شرنقاش الجديد في نهر النيل وتمكنت قوات الانقاذ بمساعدة الصيادين من إنقاذه.