شرم الشيخ تستعيد عافيتها برحلات الطيران الروسية في سبتمبر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، وبدأت الأسواق السياحية الأوربية في العودة تدريجيا إلى مدينة السلام، مشيرا إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل حتى اليوم 40 رحلة طيران قادمة من مطارات روسيا، وتوقع أن يشهد الموسم الشتوي إقبالا سياحيا كبيرا أثناء احتفالات الكريسماس، لافتا إلى أن شركات السياحة باتت تتنافس على السوق المصري بعد رفع مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

40 رحلة روسية خلال شهر سبتمبر

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل هذا الشهر 40 رحلة طيران قادمة من عدة مطارات روسية، موضحًا أن شهر أغسطس الماضي شهد وصول 29 رحلة سياحية بما يعكس زيادة في حركة الطيران متوقعا أن يصل عدد الرحلات إلى 50 رحلة بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن السوق الروسي من أهم الأسواق السياحية، يليه الإيطالي والأوكراني، مشيرا إلى أن سويسرا أرسلت رحلات جوية إلى شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضي.

رفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

وأضاف اللواء خالد فودة، أن رفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا، خطوة جيدة لاستعادة حركة الطيران البريطانية كأحد الأسواق السياحية الأساسية خاصة بالنسبة لشرم الشيخ، موضحا أن الرحلات ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، وهذا مؤشر يدل على حسن إدارة الدولة المصرية لجائحة كورونا من حيث الإجراءات والتطور المستمر نحو تسيير الحركة وفي نفس الوقت ضمان الحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.