«أول مرة يقول ماما».. تفاصيل علاج طفل صربي مصاب بالتوحد في شرم الشيخ

قال وجدي سعد صاحب منتجع تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة مع الدولفين في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، إنه يجري العمل بهذه الطريقة منذ فترة طويلة، بالتعاون مع أطباء أوروبيين، لافتًا إلى أنه كان ضمن وفد رسمي برئاسة اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء بدولة صربيا، التقى خلالها مع السفير المصري بـ«بليجراد» عمرو الجويلي.

المحافظ تكفل بالحالة

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهلة عبدالعزيز ورضوى حسن، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «علمنا أن هناك طفل صربي يعاني من مشكلة التوحد، ونصحه الأطباء بالسفر إلى مدينة شرم الشيخ لتلقي العلاج، فرحب المحافظ بالأمر وتكفل بالحالة، وتم الترتيب والتنسيق بينهما».

البداية في 12 سبتمبر

وتابع: «الطفل بدأ في تلقي العلاج يوم 12 سبتمبر، وسيستمر في العلاج حتى 21 سبتمبر، وحضر معه والده ووالدته، وبعد الكورس الخامس، زار المحافظ الطفل وأسرته، وأهداه باقة زهور، وسأل والده عن نتائج وجوده في شرم الشيخ، حيث قال إنه ذهب بطفله إلى كوبا، ودولة قريبة من مصر، ولم يحقق أي نتائج هناك».

وأوضح، أن والده رحب كثيرًا بالنجاح الكبير الذي حققته الرحلة العلاجية لنجله في شرم الشيخ: «والد الطفل قال لمحافظ جنوب سيناء، إن العلاج في شرم الشيخ ظهرت نتائجه بداية من اليوم الرابع، حيث لم يكن الطفل يتكلم أو يحرك أطرافه، وقالت والدته قال لي أول مرة يا ماما، ووالده كان يتكلم بشكل ثوري وانفعالي».

علاج غير القادرين مجانا

وأشار، إلى أن المحافظ عرض على الأسرة أن يعود ابنها إلى مصر لتلقي العلاج مجانا، إذ أنه من أسرة فقيرة، مشددًا على أن مصر مهتمة بأبنائها أيضا، وبالأشقاء العرب، على أن يتكلف القادر ماديا قيمة العلاج، بينما تتحمل الدولة المصرية قيمة علاج غير القادرين.