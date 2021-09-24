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محمود مسلم

مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية بالتنسيق حتى 30 سبتمبر

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الوطن
05:47 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021، حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للطلاب لتسجيل رغباتهم وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب التنسيق.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يأتي في ظل استمرار تأخر الجهة المانحة والمنظمة لاختبار «A.C.T» في إرسال نتائج محاولات الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية.

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