ارتفاع عدد ضحايا السقوط بـ15 مايو.. «مي» تلحق بأمها وشقيقتها

استلمت مشرحة زينهم، منذ قليل، جثة الرضيعة «مي إ ع»، تبلغ من العمر 11 شهرًا، وتبين أنها توفيت داخل مستشفى حلوان العام أثناء محاولة إسعافها بعد سقوطها وشقيقتها الكبرى «ملك» البالغة من العمر 6 سنوات، ثم ألقت الأم نفسها من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتوفيت الأم والشقيقة الكبرى، بينما تم نقل الرضيعة إلى المستشفى، إلا أنها توفيت أثناء إسعافها وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا بسقوط ربه منزل وابنتها من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كلٍ من «أماني م م» 35 سنة، وابنتها ملك 6 سنوات، وتبين من التحريات أن ربة المنزل ألقت طفلتيها «ملك» 6 سنوات و«مي» 11 شهرا، من الطابق الخامس ثم ألقت نفسها.

وأضافت التحريات أن ربة المنزل وابنتها ملك لقيتا مصرعهما على الفور، بينما تم نقل الرضيعة إلى المستشفى في حالة حرجة.

نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم

وأوضحت التحريات أن الرضيعة توفيت أثناء إسعافها، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.