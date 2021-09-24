«قلبه بيضخ دم من ناحيتين».. أسرة طفل بالبحيرة تستغيث (صور)

داخل أحد أزقة شوارع قرية شبراريس بمركز شبراخيت، تعلو أصوات بكاء طفل اعتاد الأهالي عليها منذ ما يقرب من 6 أشهر حتى بات الوضع مألوفا، إلا أنه مؤلم لأسرته فتجمع لديهم مرارة الآلام والعجز معا، وتبدل حال الأسرة من فرحتهم بمولودهم إلى معاناتهم لشفائه، هكذا الحال بمنزل الطفل أحمد خالد بمحافظة البحيرة.

وُلد الطفل بشريانين

في البداية تقول شيماء محمد الشناوي، والدة الطفل أحمد إنه يعاني منذ ولادته بعدة أمراض قلبية حيث وُلد بشريانين، الأمر الذي أصابه بنزيف دموي داخلي، مشيرة إلى أن الأطباء يُجرون عملية تفريغ مستمر للدماء المتراكمة داخل صدره.

بيع أثاث المنزل لعلاجه

وتابعت باكية أن نجلها مكث قرابة الشهرين داخل الحضانة عقب ولادته كونها وضعته في شهرها الثامن، مضيفة أنه بزيادة وزنه نُقل إلى العناية المركزة، بعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة حيث دفعهم الأمر إلى بيع أثاث منزلهم.

التواصل مع المستشفيات دون جدوى

وأضافت الأم والحزن يكسو ملامح وجهها أن طفلها دائم البكاء نتيجة ما يعانيه من آلام، حيث تقف عاجزة أمام مساعدته، مشيرة إلى أنهم تواصلوا مع عدد من مستشفيات القلب في القاهرة وغيرها دون جدوى.

استخدام أجهزة التنفس الصناعي

واستكملت حديثها وهي تجفف دموع طفلها بأنه ولد بكلية واحدة كما أن بها مشاكل عدة تزيد الأمر سوءا، مضيفة أن الطفل يتنفس صناعيا من خلال أجهزة أسطوانات الأكسجين التي تعرض حياته للخطر أكثر إذ ربما تحتوي على نسب تلوث عالية.

بيع العربة لعلاج الطفل

وبدوره، قال والده إنه عمل بياعا للخضروات لمدة أعوام ولكن بميلاد نجله وتكاثر الديون دفعه الأمر لبيع عربته لاستكمال علاجه، كما أنه اقترض من الأهالي حتى حاصرته الديون، رافضا ترك طفله دون علاج.

قلب الطفل يضخ دم من الجانبين

وأضاف خالد علي، والد الطفل، إنه عامل يومية يعمل يوما دون الآخر، ما بين توفير قوت يومه لأطفاله والذهاب بالآخر إلى الأطباء، مشيرا إلى أن قلب طفله يضخ دما من الجانبين منذ ولادته.

اليأس في العلاج داخل البحيرة

وتابع ودموعه تنهمر أنه يئس في علاج نجله داخل محافظة البحيرة، حيث أجمع الأطباء أن وضعه الصحي متأخر ويحتاج إلى التدخل السريع لإجراء العملية بمستشفى الدكتور مجدى يعقوب بأسوان.

مناشدة بعلاج الطفل

وناشد والدا الطفل المسؤولين بتبني حالة نجلهم لعلاجه، حيث يعد ذلك مطلبهم الوحيد كونهم عاجزين عن علاجه ماديا، بالإضافة إلى رفض عدد كبير من المستشفيات حالته.