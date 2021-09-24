ضبط مزرعتين للإتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض «ببغاوات وقرود وسلاحف» (صور)

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة في نطاق مديرية أمن الجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة والإتجار في الطيور والحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض، وأسفرت عن ضبط 45 قضية على النحو التالي:

في مجال المحميات الطبيعية

ضبط 2 مأوى عشوائي غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 55 ببغاء، 16 قرد، و23 سلحفاة، جميعها مجهولة المصدر ومهربة ومهددة بالانقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطريا، و4 محنطات حيوانية، وتم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.

في مجال عوادم السيارات

ضبط 144 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرتي أمن (القاهرة – الجيزة) ، كما تم ضبط 43 مخالفة متنوعة لقانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.