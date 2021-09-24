طعن عامل على يد خطيبته وشقيقها بسبب علاقة محرمة وفسخ الخطوبة

تلقى قسم شرطة إمبابة إخطارًا من مستشفى إمبابة العام، يفيد بوصول عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، وتبين بعد الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبة المجني عليه السابقة وشقيقها.

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، ملابسات الواقعة، بعد أن اكتشف شقيق المتهمة الأولى إقامة علاقة محرَّمة بينها وبين المجني عليه وأعقبها فسخه للخطوبة.

علاقة محرمة بين المجني عليه وخطيبته السابقة

وأوضحت تحريات المباحث أن سبب ارتكاب الجريمة يرجع إلى خلافات سابقة بين الطرفين، بعد فسخ المجني عليه خطوبته مع المتهمة الأولى «ربة منزل» وتبلغ من العمر 18 عامًا، واكتشاف المتهم الثاني شقيقها صاحب الـ22 عامًا ويعمل سائقًا، حدوث علاقة محرَّمة بين المجني عليه والمتهمة الأولى، ما نتج عنه فض غشاء البكارة ثم فسخ الخطوبة.

التحقيقات حول الواقعة

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لاستخراج تقرير طبي بالحالة الصحية للمجني عليه بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد طعنه في صدره باستخدام سلاح أبيض.

وتواصل قوات الأمن جهودها حول الواقعة تحت إشراف العميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة.