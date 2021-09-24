«التعليم» تكشف تفاصيل منهج اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يصاحب كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، دليل للمعلم، ليكون مرشدًا له في كيفية تدريس الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها، وكذلك كيفية تقويمها، كما يوضح الوسائل المعينة في شرح الدروس، والاستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها مع التلاميذ.

وأضافت «شلبي»، عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن هذا الدليل يساعد المعلم على كيفية مراعاة الفروق الفردية لدى التلاميذ فعلى أساسه يضع برامج علاجية للضعاف، ويوفر أنشطة وبرامج إثرائية للفائقين، وبالتالي فهو يأخذ بيد المعلم في رحلة مع الكتاب طوال العام الدراسي خطوة بخطوة حتى نضمن تدريس الكتاب بالطريقة التي يهدف إليها المؤلف، وحتى يحقق الكتاب المدرسي الأهداف المرجوة منه.

وأوضحت أن كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي «تواصل» يعد امتدادًا لمنظومة تطوير اللغة العربية من الصفوف السابقة حيث تكاملت مهارات اللغة «الاستماع - التحدث - القراءة - الكتابة» من خلال محتوى شائق وممتع، يتناسب مع خصائص التلاميذ، ويرضي ميولهم؛ فتنوع ما بين النصوص المعلوماتية، والقصص، والشعر، حيث يستطيع التلميذ من خلاله التدريب على مهارات اللغة، وتنمو ذائقته اللغوية من خلال الشعر، وتزداد ثروته اللغوية، ويكتسب المعارف من خلال التقاطع مع المواد الدراسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة وذلك بالنسبة للطلاب الذين تسلموا أجهزة تابلت، موضحة في بيان لها، أن المصادر الرقمية مكملة للعملية التعليمية وليست بديلة عنها ويجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة منها.

«شوقي»: الدراسة حضورية في المدارس مع بداية الدراسة

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكداً أن الدراسة حضورية في المدارس، مشدداً على جميع القائمين على العملية التعليمية بضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة والتي من المقرر أن تبدأ 9 أكتوبر المقبل.

وزير التعليم: إجراءات وقائية مشددة مع عودة الدراسة بالمدارس

وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل مجموعات التقوية في مختلف المقررات الدراسية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور، لافتاً إلى ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.