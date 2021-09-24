أحمد الطاهري: مصر تتحدث أمام العالم كقوة إقليمية لها صوت مسموع

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنَّ السياق السياسي والاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر يختلف تماما عن «البروباجندا» و«الفقاعات» الإعلامية التي تظهر هنا أو هناك، وأجندة التعاون بين البلدين أكبر بكثير من استيعابها داخل الإعلام الأمريكي وليس فقط المصري.

الرئيس قدم مصر الجديدة أمام العالم في أول خطاب له بالأمم المتحدة

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «extra news»، اليوم الجمعة، أنه في عام 2014، كان الخطاب الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم الرئيس مصر الجديدة ما بعد ثورة يونيو وطموحها، ليعرف العالم بهوية مصر وحضارتها.

مصر أصبحت صوت إفريقيا والعالم النامي

وأوضح الإعلامي أحمد الطاهري، أن كلمة الرئيس في 2021، يمكن القياس من خلالها على أن مصر تتحدث أمام العالم كقوة إقليمية وفاعلة في المجتمع الدولي وكدولة مؤسسة للأمم المتحدة، لها رأي وكلمة وصوت مسموع في القضايا الدولية، وتتحدث بصوت عال عن العدالة الدولية سواء فيما يخص الظروف التي فرضتها جائحة كورونا أو فيما يخص المناخ أو الوضع في إفريقيا أو دول العالم النامية، فمصر أصبحت صوت إفريقيا والعالم النامي.

«هود» من الدبلوماسيين أصحاب الفكر والتأثير داخل الخارجية الأمريكية

وكشف «الطاهري» عن كواليس إجرائه حوارا تلفزيونيا مع جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية، أذاعته فضائية EXTRA NEWS، اليوم الجمعة، قائلا إن «هود» ليس غريبًا عن منطقة الشرق الأوسط، ولكنه عمل في معظم السفارات الأمريكية في منطقة الخليج، وفي فترة من الفترات كان متداخلا مع ملف إيران من الناحية الدبلوماسية، وعمل في فترة من الفترات في إريتريا، ولديه دراية بمنطقة القرن الإفريقي، موضحا أن «هود» من الدبلوماسيين أصحاب الفكر والتأثير داخل الخارجية الأمريكية.