من هو رئيس جامعة بنها الجديد الدكتور جمال سوسة؟

صدر أمس الخميس القرار الجمهوري بتعيين الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها خلفا للدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الذي تولي إدارة تسيير الأعمال بالجامعة عقب تعيين الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الأسبق، عضوا بمجلس النواب العام الماضي، حيث يعد «سوسة» الرئيس السادس لجامعة بنها منذ انفصالها عن جامعة الزقازيق في عام 2005

«الوطن» تستعرض أهم المعلومات والسيرة الذاتية لرئيس جامعة بنها الجديد في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

سوسة تدرج في المناصب وتولي مهام قطاعات رئيسية بجامعة بنها

يعد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد من القيادات الجامعية التي تولت عددا من المناصب الإسترتاتيجية والهامه بالجامعة وعمادة عددا من كليات الجامعة واشرف لمدة طويله علي قطاع المدن الجامعية وتاتي سيرته الذاتيه كالتالي

الاسم كاملا: جمال عبدالرحيم محمد سوسه

الكلية: كلية الطب البيطرى

القسم: التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى

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وشغل «سوسة» عددا من المناصب منها

رئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري جامعة بنها

عميد كلية الطب البيطري على مدار 4 سنوات

عميد كلية التربية النوعية ببنها

مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية والمشرف عليها ورئيس القطاع

مدير مركز المعلومات والخدمات البحثية

مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها

مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها

المشرف العام علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة

حصل على جائزة الجامعة التقديرية في المجال العلمي

التعليم العالي تعلن اسم الرئيس الجديد لجامعة بنها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي القرارات الجمهورية الجديدة بتعيين عددا من من القيادات الجامعية علي راسها تعيين الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها

كما شملت القرارات تعيين كلا من

الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف نائبا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى عميدا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي عميدا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

الدكتور محمد حسين محمود محمد عميدا لكلية الهندسة جامعة طنطا