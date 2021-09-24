افتتاح مسجد «المستشار لاشين إبراهيم» بمسقط رأسه في بنها

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين، والمستشار إبراهيم لاشين، مسجد المستشار «لاشين إبراهيم لاشين»، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق، الذي توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ديسمبر من العام الماضي بقرية «ميت عاصم» مسقط رأسه، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية في ضيافة شقيق الراحل المستشار مدحت لاشين ونجل الراحل المستشار إبراهيم لاشين، وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود، افتتاح المسجد رسميًا وإطلاق إسم «إبراهيم الخليل»، على المسجد.

خطبة الجمعة

وألقى الشيخ صفوت خطبة الجمعة حول «المواساة في حب الوطن»، مؤكدًا أنه لا دين بدون وطن، وأن خونة الدين والعلم ودعاة الإرهاب هم الخطر الحقيقي، ما يستوجب مواجهتهم بالفكر وتغيير سلوكيات استخدام الدين كمظهر، وأن رسالة النبي هي إتمام مكارم الأخلاق.

كما دعا وكيل وزارة الأوقاف، بالرحمة للراحل لاشين، قائلًا: «كان إنسانًا متواضعًا ولم يتأخر عن معونة أحد أبدًا».

قافلة طبية

وعلى هامش الافتتاح، نظمت أسرة الراحل قافلة طبية للتسجيل والحصول على لقاح كورونا لأهالي القرية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين وجهوا الشكر للأسرة والدعاء للراحل.

يذكر أن الراحل تخرج من كلية الحقوق عام 1980 وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق في العديد من القضايا الهامة.

كما انتقل للعمل بنيابة النقض، حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ليواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس إحدى الدوائر الجنائية بالنقض.

وفي عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.