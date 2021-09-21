أطباء يكشفون ملامح المتحور الجديد «دلتا» في الموجة الرابعة لكورونا

في ظل الحديث عن أزمة كورونا وبدء دخول الموجة الرابعة في مصر والكثير من دول العالم، والانتشار السريع للمتحور الجديد «دلتا» وخصوصاً بين الأطفال، انتشر القلق خاصة بين الفئتين «الأطفال والسيدات الحوامل» فطبقًا لتصريح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان، إن تلك الفئتين ممنوعتان من أخذ اللقاح.

مصير الأطفال من فيروس كورونا والمتحور «دلتا»

في هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم رضا، استشاري الصدر ومدير مركز صدر بولاق الدكرور، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن معظم الحالات الموجودة داخل مصر الآن هي إصابة بمتحور «دلتا».

وأوضح رضا أنه لا يؤثر بشكل خطير على الأطفال ولكن تتمركز خطورته في سرعة انتشاره وأنهم يكونون حاملين للعدوى، فيؤثرون بشكل مباشر على باقي العائلة بأكملها التي يمكن أن تتكون من كبار سن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من الحالات التي من الخطر إصابتها بهذا الفيروس.

وأكد رضا أنه من الممكن لـ فيروس كورونا أو لمتحور دلتا أن يهاجم الرئة أو الجهاز التنفسي دون أن تظهر أعراض إلا بعد تأخر الحالة الصحية، ونصح رضا أنه يجب علينا افتراض كل الأعراض الشبيهة لنزلات البرد على أنها من الممكن أن تصبح عدوى بفيروس كورونا أو متحور دلتا والتعامل معها بجدية وبدأ المتابعة الفورية مع الطبيب المختص.

وأشار إلى أن أكثر أعراض متحور دلتا، أنه يهاجم الجهاز الهضمي بشكل أكبر من الجهاز التنفسي على عكس فيروس كورونا.

التغذية التي تساعد على الوقاية من كورونا ومتحور دلتا

قالت نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية في تصريحاتها لـ«الوطن»، إنه لا يمكننا تحديد من منهم الأكثر خطورة حيث تتوقف هذة المسألة على عدة معايير مختلفة من ضمنها (العمر - الأمراض المزمنة - قوة جهاز المناعة) وأكدت أيضاً أن خطورة متحور دلتا تأتي من سرعة انتشاره خاصة بين الأطفال.

وأضافت أن متلقي لقاح فيروس كورونا يعانون من أعراض أقل من غيرهم عند إصابتهم بمتحور دلتا، ولكنه يضعف من فعالية اللقاح.

وأشارت عبدالوهاب إلى أنه في ظل الظروف الحالية وخاصة في فترة بداية السنة الدراسية الجديدة، هناك بعض النصائح التي من الممكن أن تساعد الأمهات في محاولة وقاية الأطفال من العدوى بأكبر قدر ممكن، ومحاولة تعزيز عمل جهاز المناعة والتغذية الصحيحة، عن طريق الابتعاد تماماً عن تناول الوجبات الجاهزة، الحرص على أن يكون لكل طفل أدواته الخاصة وعدم مشاركتها مع أحد، المحفاظة على تناول كل طفل على الأقل 5 قطع من الخضروات والفاكهة يومياً، تناول الأطفال لمنتجات الألبان بشكل مستمر، وأخيراً إجراء تحاليل وفحوصات بصورة مستمرة كل 6 أشهر للتأكد من سلامة صحتهم العامة.

كورونا ومتحور دلتا عند السيدات الحوامل

تعاني السيدات الحوامل من قلق الإصابة بفيروس كورونا أو متحور دلتا حيث إنهم من الفئات التي لا تتلقى لقاح فيروس كورونا.

في هذا السياق صرح الدكتور إسلام شمس، رئيس قسم النسا والتوليد بمستشفى قها، لـ«الوطن»، أنه بالفعل يوجد حالات متعددة لسيدات حوامل أصبن بالفعل بمتحور دلتا كما قد صرحت وزارة الصحة المصرية من قبل.

وأشار شمس إلى أنه بالنسبة لأعراض متحور دلتا لا تختلف بشكل كبير عن الإصابة بفيروس كورونا إلا في بعض الأعراض القليلة قد تزيد مثل، وجود مرارة مستمرة في الفم، الصداع المزمن، مشاكل الجهاز الهضمي.

وأضاف أن خطورته في الحمل لا تختلف عن كورونا بل إن هناك حالات عديدة يكون أقل شراسة من الإصابة بكورونا وتم بالفعل للكثير من الحالات الشفاء منه أثناء حملهم في الشهور الأخيرة.

وأكد شمس أنه لم يثبت حتى الآن وجود أي خطورة على الأجنة في حالات إصابة الأمهات، وأنه تأتي فقط الخطورة في حال إذا كانت الأعراض شديدة و مناعة الأم ضعيفة وفي الشهور الأخيرة من حملها، وأكد أنه أيضاً في هذه الحالة تكون الخطورة واقعة على الأم وليس الجنين.

ونصح شمس بمحاولة الوقاية من أي عدوى عن طريق تجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة، والتعقيم المستمر، واستشارة الطبيب في بداية ظهور أي أعراض والعودة للطبيب المختص.