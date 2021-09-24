اتفاق عراقي مصري أردني على إنجاز المشاريع المشتركة في الاقتصاد والطاقة

اتفق وزراء خارجية العراق ومصر والأردن على ضرورة البدء بإنجاز المشاريع المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة والكهرباء، مع ضرورة تحديد جهات المُتابعة بما يخدم ويحقق المصالح على جميع الأصعدة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان، اليوم الجمعة - أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين شارَك، أمس، في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزير الخارجية سامح شكريّ، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفديّ، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، مشيدين في الوقت ذاته بآلية العمل المُعتمدة وبما ينعكس بشكل إيجابيّ مع الدول الثلاث، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تهيئة أرضية مشتركة لتطوير العلاقات

وأوضحت الوزارة أنه تم بحث آخر التطورات والمُستجدات على الساحة الإقليميَّة والدوليَّة وانعكاساتها على المنطقة، مُؤكَّدين ضرورة تهيئة أرضيّة إيجابيّة مُشترَكة لتطوير العلاقات بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ.كما أعربوا عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات البرلمانية العراقية، المُزمعُ إجراؤها خلال شهر أكتوبر المُقبل.

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت، في يونيو الماضي، قمة ثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة.

مواصلة التنسيق حول عدد من الملفات الإقليمية

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في ختام اجتماعه مع الرئيس المصري والعاهل الأردني إن القادة الثلاثة اتفقوا على مواصلة التنسيق حول عدد من الملفات الإقليمية كالملف السوري والليبي وكذلك اليمني والفلسطيني، وعلى صياغة رؤية مشتركة حول هذه القضايا من خلال التعاون والتنسيق من أجل مساعدة أشقائنا في هذه الدول على مواجهة هذه التحديات.

وأضاف الكاظمي: ركزنا على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، واتفقنا على رؤية مشتركة، ونجحنا في الوصول إلى تصورات محددة، ونحن الآن في مرحلة الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات، في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والنقل، بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي التي طرحها الملك عبدالله الثاني في لقاء القمة السابق.