خريطة قطع الكهرباء في 3 محافظات تابعة لشركة «شمال الدلتا» لمدة أسبوع

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خطة فصل التيار الكهربائي على مدار الأسبوع المقبل وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، في كل القطاعات التابعة لها في 3 محافظات التابعة للشركة وهي: «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وذلك نظرا لقيامها بأعمال الصيانة والتجديد المستمر وفقا للخطة الموضوعة وحسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.

خريطة قطع الكهرباء

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع وذلك لأعمال صيانة الكهرباء عن الفترة من 25 /9 /2021 حتى 30/9/2021 في 4 قطاعات تابعة لها وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ» وذلك بنشر.

مدة قطع الكهرباء

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 ساعات إلى 5 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاج إلى الصيانة.

أسباب قطع الكهرباء

وتجري أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.