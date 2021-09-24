عزيز الشافعي يروي كواليس تركه الهندسة من أجل التلحين: حسيت إني موهوب

قال الملحن والشاعر عزيز الشافعي، إن الفترة الماضية شهدت نجاح عدد كبير من الأغاني التي لحنها لعدد من المطربيين، الذين قاموا بإنتاج ونشر أغانيهم في وقت واحد، وهو ما أشعره بالخوف من عدم نجاحهم، «كرم من عند ربنا إن كله تريند وكله ناجح، وأنا مبسوط أكتر من أي حد خصوصا آخر 4 سنوات، وأغنية يا بتاع النعناع للفنان دياب عملتها في زحمة طريق وغناها».

الشافعي: لحنت أغنية «بلاش الملامة» لخالد سليم وأنا في كلية هندسة

وأضاف «الشافعي»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه عمل في بداية حياته المهنية كمهندس بسبب تخرجه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وحينها قام بتلحين أغنية «بلاش الملامة» للفنان خالد سليم، واستمر في عمله بالتلحين وترك الهندسة من أجل التركيز على الغناء والتلحين.

وتابع: «كنت بلحن من وقت الجامعة وكنت حاسس إني موهوب، وكنت شغال في شركة قطاع خاص في الهندسة بعمل صيانة للموبايلات وكاميرات المراقبة، وكان بيتردد على الشركة الشاعر الكبير بدوي عوض، وصحابي قالولي روح قوله إنك بتلحن، وفي مرة روحت قابلته قدام نقابة المهندسين وقعدنا في العربية وقولتله واحد صاحبي عامل أغنية وعايزك تسمعها، وشغل الأغنية في العربية، ولما الأغنية اشتغلت عجبته، وقالي مين صاحبك قولتله: أنا اللي عاملها كلماتي وألحاني، وساعتها قالي بتعمل إيه في الشركة اللي إنت فيها؟ وابتديت اشتغلت معاه».

وأوضح أنه وفي بدايه مشواره، قام ببناء تصور خلال تصوير فيلم للفنان خالد سليم، وحينها قام بتلحين أغنية «إهدي يا قلبي» مضيفا، «كمان أنا عملت أغنية زي مانتي لعمرو دياب، وحياتي مش تمام لرامي صبري، في ساعتين في يوم واحد، ساعتها كنت عايز أنزل أحضن الناس اللي ماشية في الشارع».

أغنية نادي الزمالك

وأكد أنه وبالنسبة لأغنيته لنادي الزمالك، كان لا يريد منها الظهور على الساحة الفنية، ولكن عملها كمشجع يذهب إلى الاستاد ويقوم بتشجيع أعضاء فريقه، «الغنوة بالنسبة ليا رسالة ومسدج لجمهور الزمالك وفريقه».

وتابع: «أنا مقدرش أتخيل الحياة من غير مزيكا أو كورة، وهي الحاجات اللي بحبها، وعملت الأغاني للزمالك وكان ساعتها الزمالك مابيكسبش حاجة خالص، وساعتها عملت أغنية بحبك يا زمالك».