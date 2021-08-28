«الزعامة للزمالك».. هدية عزيز الشافعي للقلعة البيضاء

طرح الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، فيديو كليب لتهنئة نادي الزمالك بحصوله على الدوري المصري الممتاز بعنوان «الزعامة للزمالك» على موقع المشاهدات يوتيوب، والذي حقق ما يقرب من 50 ألف مشاهدة في الساعات القليلة الماضية.

صلاح عبدالله يشارك عزيز الشافعي كليب أغنية «الزعامة»: عاش الزمالك

وظهر بعض النجوم من مشجعي نادي الزمالك بالفيديو كليب الجديد والذي طرحه عزيز الشافعي، من بينهم الفنان صلاح عبدالله، وهشام إسماعيل، وكابتن كرة اليد أحمد الأحمر، أغنية «الزعامة للزمالك» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وجيتار مصطفى أصلان، ميكسينج وماسترنج خالد سند، إخراج مايكل أيوب.

كلمات أغنية «الزعامة للزمالك» للملحن عزيز الشافعي

ومن كلمات أغنية «الزعامة للزمالك» التي أهداها عزيز الشافعي لكل محبي ومشجعي نادي الزمالك:

الزعامة للزمالك والليلة دي زملكاوية

والسعادة اللي في قلوبنا أغلى و الله م الدنيا ديا

عاش الزمالك

واشهد يارب العالمين عاش الزمالك زملكاوية ليوم الدين

بطل حقيقي حبيبي هو نادي الزمالك

في القلب جوه ماتسمعونا قولولنا مين أكتر تتويج في القرن العشرين

بطل حقيقي حبيبي هو نادي الزمالك

في القلب جوه رجالة في الملعب ناكل النجيلة

رجالة في الصالة وإيدينا تقيلة

بطل حقيقي حبيبي هو نادي الزمالك

في القلب جوه صلوا ع النبي

أحبابه عِشرة

بطولة لينا تساوي عشرة

وشارك الملحن والشاعر عزيز الشافعي، مؤخرًا بعض نجوم الفن تقديم عدد من الأغنيات التي حققت نسب مشاهدة عالية، أبرزهم محمد حماقي والذي تعاون معه في الألبوم الجديد والذي حمل اسم«يا فاتني»، منها أغنية «زيها مين» والتي حققت ما يزيد على 15 مليون مشاهدة، كذلك رامي صبري، وأنغام، وبلقيس، ورامي صبري.