عزيز الشافعي يروي كواليس أغنية «يوم تلات»: كنت هاموت واشتغل مع عمرو دياب

قال الملحن والشاعر عزيز الشافعي، إنه وفي إحدى المرات هاتفه الموزع أسامة الهندي، وسأله عن مصير أغنيته «يوم تلات» فأخبره أنه لم يغنها أحد، فقام بإخباره بأن الفنان الكبير عمرو دياب، قد أعجب بها وسيقوم بغنائها، «كان نفسي أشتغل مع عمرو دياب، كنت هموت واشتغل معاه، ومكنتش حاسس إن عمرو دياب هيغنيها، ولكنه حبها جدا».

الشافعي: بعد صدور أغنية «يوم تلات» انتشرت «الكوميكسات» بكثرة

وأضاف «الشافعي»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه وفور صدور الأغنية، قام الكثير من الأشخاص بتحويلها إلى «كوميكس»، «ساعتها الشاعر تامر حسين قال إن الجملة الخاصة بفتفتوا الفتافيت وفتنوني بتاعة عزيز الشافعي، والسطر ده اللي كان عليه المشاكل، وبعد يومين لقينا الأغنية تريند ونجحت».

وأوضح أن الفنان عمرو دياب، قائد كبير في تحويل الأغنية من 70% لتصل إلى أكثر من 170%، «عمرو دياب يقدر يعلي أي لحن وأغنية، وكان هو النور اللي اتحط عليا كملحن وشاعر، وعملت معاه أغنية زي مانتي، وكانت من كلماتي وألحاني وكانت لون مختلف».

«حتة تانية» لروبي من أصعب الأغنيات اللي كتبتها ولحنتها

وأكد أن أغنيته الخاصة بالفنانة روبي الأخيرة «حته تانية» كانت من أصعب الأغنيات التي قام بكتابتها وتلحينها، «الأغنية كتابتها وألحانها صعبة بالرغم أنها أغنيه لايت والناس بتتبسط بيها وبتفرح ولكنها أغنية صعبة، وكلمة هوبا جت مع الغنوة لوحدها، ومعترضتش على أي حاجة في الأغنية إلا كلمة الأفندي، وفي الآخر غنيتها، وعلشان أكتب الكوبليه بتاعها تعبت جدا».