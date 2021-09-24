«الصحة»: تطعيم طلاب الثانوية العامة والأزهرية بلقاح كورونا خلال شهرين

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطعيم طلاب الثانوية العامة والأزهرية، بلقاح مضاد لفيروس كورونا خلال شهرين، موضحة أن الدولة حاليًا لا تعاني من وجود نقص في اللقاحات، ولديها كميات متوافرة.

نداء لجميع أولياء الأمور

وناشدت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أولياء أمور الطلاب بالذهاب إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح لكي تكتمل دائرة الحماية للطلاب مع بداية العام الدراسية الجديد، لأن الدولة فرضت التطعيم الإجباري على المدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.

ولفتت إلى أنهم يعملون على مسألة تطعيم طلاب الثانوية منذ أسابيع، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية لهم، ولذلك عملوا على تأهيل مصنع «فاكسيرا العجوزة» لمضاعفة إنتاجه، وبعد شهرين ستكون هناك كميات تكفي لتطعيم طلاب الثانوية والمعاهد الأزهرية، وشركة «سينوفاك» قالت إن التطعيم مسموح به للأعمار أقل 18 عاما، لافتة إلى أنهم لم يعطوا هذه الفئة الأولوية لأن نسبة إصاباتهم قليلة، وربما في الفترة المقبلة يكون هناك نوع من الحماية للأطفال.

إفريقيا حصلت على 2% من كمية اللقاحات حول العالم

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن غالبية دول إفريقيا حاليًا تشهد بداية الموجة الرابعة، بينما تشهد غالبية دول العالم انحسار الموجة الرابعة، لافتة إلى أن السبب في هذا أن القارة السمراء حصلت على 2% فقط من لقاحات العالم كله، مشددًة على أن اللقاحات لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا ولكنها تقلل من نسب الوفيات، موضحة أن دول مثل أمريكا بها إصابات يومية تصل إلى 150 ألف إصابة يوميًا، ودول أوروبية يصل عدد الإصابات لديها إلى 20 ألف حالة يوميًا، ولكن نسبة الوفيات قليلة جدًا لأنهم طعموا مواطنيهم.