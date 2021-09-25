هالة زايد: من الوارد تطعيم الحالات الحرجة بجرعة ثالثة للقاح كورونا في نوفمبر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من بداية شهر نوفمبر المقبل من الوارد أن تقدم الدولة جرعة ثالثة أو تنشيطية من لقاح كورونا للحالات الحرجة التي سبق أن حصل أصحابها على اللقاح، موضحة أن مصر دولة قوية ولديها تصنيع محلي وعلاقاتها بكل دول العالم جيدة، معربة عن شكرها للدول التي عملت مع مصر في مسألة اللقاح مثل الصين وألمانيا واليونان، وغيرها من الدول، مشددة على أن الصين من أولى الدول التي تعاونت مع مصر في هذا المجال، وأرسلت الأسبوع الماضي مليوني جرعة لقاح كهدية للشعب المصري، لافتة إلى أن التعاون مع الصين حاليًا غير مسبوق، ومصر تخرج منها طائرات يوميًا لتقديم مساعدات إلى 22 دولة إفريقية.

توفير أدوية مهمة في البروتوكول

وبالنسبة للبروتوكول العلاجي، قالت «زايد» في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، إن الدولة حصلت على عشرات الآلاف من الأدوية الفعالة في مقاومة فيروس كورونا، ومن يحصل عليها مبكرًا «يروح بيتهم في 48 ساعة»، ولا يحتاج إلى العزل أو الوضع على جهاز تنفس صناعي، وهذه الأدوية اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى، ورغم ارتفاع سعرها إلا أن مصر استطاعت توفيرها، وتسعى حاليًا إلى تصنيعها في مصر ليكون الإنتاج محليًا ومتوافرًا.

اتفاق مع المستشفيات الخاصة

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة اتفقت مع أي مستشفى من القطاع الخاص على إمكانية حصولهم على هذه الأدوية للمرضى الموجودين بها والذين يحتاجون لهذه الأدوية بشرط ألا يُوضع سعر الأدوية في الفاتورة التي سيدفعها المريض، لأن الدولة مسؤولة عن إنقاذ الأرواح ومساعدة القطاع الصحي الخاص والحكومي على إنقاذ الأرواح خاصة أن هذه الأدوية غير موجودة في الصيدليات.