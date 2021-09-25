سقوط 5 ضحايا في 3 حوادث بالبحر الأحمر خلال 24 ساعة.. بينهم 3 أشقاء

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، سقوط 5 ضحايا في ثلاثة حوادث متفرقة، حيث لقي ثلاثة أشقاء من محافظة سوهاج، مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر، بينما شهدت مدينة الغردقة مصرع شاب غرقا على شاطئ فلفلة، جاء من محافظة المنيا لقضاء إجازة بالغردقة، كما عثر على جثة بأحد الشقق السكنية بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، وتبين أنها لأجنبي، وأثبتت التحقيقات أنها واقعة انتحار.

مصرع 3 أشقاء في حادث سيارة جنوب البحر الأحمر

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بحادث سيارة بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر، أسفر عن مصرع ثلاثة أشقاء من قرية العمــــايدة بمحافظة سوهاج، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت باستخراج تصاريح الدفن ليتم وداع جثامينهم إلى مثواها الأخير في بلدتهم التي خيم الحزن على أهلها أثناء وداع الأشقاء الثلاثة.

مصرع شاب غرقا في شواطئ الغردقة

كما شهد شاطئ فلفلة جنوب الغردقة، غرق شاب يدعى «مكاريوس. م»، 21 عاما، من محافظة المنيا، يدرس في الفرقة الثانية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جاء لقضاء إجازة بالغردقة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثته بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي استمعت إلى أقوال أصدقائه الذين كانوا برفقته للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

انتحار أجنبي يعيش في الغردقة

وفي حادث آخر تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من قسم شرطة ثان الغردقة، بالعثور على جثة لرجل أجنبي في شقة سكنية بالغردقة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر مقيم بمفرده في الشقة الكائنة بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، وأنه أقدم على الانتحار بقطع شرايين يده وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مشرحة مستشفى الغردقة العام.