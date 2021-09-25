ابنة ماهر سليم بعد استلام تكريم والدها: ربنا نزل على قلبي السكينة

عبرت أسماء ابنة الفنان الراحل ماهر سليم، عن المشاعر المختلطة التي شعرت بها أثناء تسلمها تكريم والدها لأول مرة دون حضوره، بمهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكتبت نجلة الفنان الراحل، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «تكريم بابا بختام مهرجان النقابة، اللحظة دي بالنسبالي صعبة جدآ، ربنا نزل ع قلبي سكينة علشان أقدر أتماسك، بدل ما كنت بروح مع بابا التكريمات بتاعته وببقى فرحانة وفخورة بيه، وبفضل أصور فيه وهو ع الأستيدچ دلوقتي، أنا اللي بستلم التكريم بتاعه وهو مش موجود».

وأضافت «بس كنت حاسة أنه معايا ومبسوط إني بستلم له التكريم، كنت حاسة إن روحة حواليا وف المكان عمتآ وحشتني أوي، شكرآ لكل القائمين على المهرجان أمبارح حسيت إني ف وسط عيلتي ومش لوحدي».

واختتمت «أنا عايزة أشكر دكتور أشرف زكي رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية والأب الروحي والسند وحاجات كتير أوي ع التكريم وعلى وجوده وعلى إنسانيته وجمال قلبه، مهما اتكلم كلامي مش هيوصل ربع اللي جوايا له، عايزة أشكر أخويا الكبير ومدير المهرجان أستاذ سامح بسيوني على المجهود أنه يطلع ختام جميل كده، شكرآ أستاذ وائل عبدالله مدير مسرح النهار، شكرآ روماني ع الفيلم الجميل جدآ اللي عملته ل بابا أنت دايمآ شاطر، عايزة أقول شكرآ لماما لأن وجودها هو اللي مخليني لسة بتنفس».

رحيل ماهر سليم

ورحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم، في أغسطس الماضي، وقد أعلن خبر وفاته الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتلقت أسرة الفنان الراحل ماهر سليم، عزائه بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم. وحرص على تقديم واجب العزاء أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وأحمد حلاوة، ومحمد عبدالغفار، سيد رجب، ومحمد رياض.