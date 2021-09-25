كارمن سليمان تعلن سلبية مسحة كورونا: نزلة برد عادية

كشفت المطربة كارمن سليمان، بطلة مسرحية يا ما في الجراب ياحاوي، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن مرضها الفترة الحالية، وقالت خلال فيديو عبر تطبيق الاستوري، «أقولكم على سر أنا تعبانة، ولدي احتقان في الحلق وكنت أشك أنها كورونا، ونزلت للاستعداد للعرض واجريت المكياج لنفسي خوفا من عدوى أحد، وقمت بإجراء مسحة كورونا منذ قليل والحمدلله ظهرت سلبيتها فكنت متخوفة جدا ان أكون أصبت بكورونا الحمدلله برد عادي، كنت أخشى توقف العرض أو التأثير عليه».

مسرحية «ياما فى الجراب ياحاوى»

مسرحية «ياما فى الجراب ياحاوى»، هي من بطولة يحيي الفخرانى ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان وإياد نصار وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج مجدى الهواري.

وتدور أحداث المسرحية حول حكايات ألف ليلة وليلة، وهي مسرحية غنائية يسيطر عليها التابع الكوميديـا، وتناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل الحب والخيانة والصراع على السلطة.

كارمن سليمان تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

تستعد كارمن لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم «لمعلوماتك» من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع جلال حمداوي.

وقد طرحت كارمن مؤخرا أغنية «لعبتي» من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو خضرة، وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة عبر يوتيوب.