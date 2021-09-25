قمة «كواد»: سنواصل التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

قال قادة الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، إنهم سيواصلون التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأضاف القادة في بيان، عقب القمة التي جمعت الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنهم سيواصلون التعاون لمواجهة تهديدات الهجمات السيبرانية وتأمين البنية التحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعقد قادة الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، «كواد»، أمس الجمعة، اجتماعهم المباشر الأول في واشنطن، لبحث أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال بايدن، إن مبادرة «لقاحات كورونا» التي تم الاتفاق عليها في قمة «كواد» التي عقدت في مارس الماضي، في طريقها لإنتاج مليار جرعة إضافية من اللقاحات في الهند لتعزيز العرض الإجمالي.

رئيس وزراء اليابان: القمة تعكس الالتزام بمنطقة حرة ومفتوحة للمحيطين

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ان الاجتماع يعكس تضامنا قويا، كما يعكس الالتزام الراسخ بمنطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ، فيما قال موريسون: «نقف هنا معا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي نريد أن تكون دائما منطقة خالية من الإكراه، وتحظى فيها الحقوق السيادية لجميع الدول بالاحترام، وتتم فيها تسوية الخلافات سلميا وطبقا للقانون الدولي».

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، عدد القضايا الدولية، منها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها، وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مكتب جوتيريش في بيان، إن الجانبين بحثا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول جملة واسعة من القضايا، وتبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وسوريا وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.