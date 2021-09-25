بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني اليوم

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للطلاب الناجحين من الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمدة 3 أيام، بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على أن تبدأ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات اليوم استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات عبر معامل الحاسب الآلي.

100 ألف مكان شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات الحكومية

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، إن هناك ما يقرب من 100 ألف مكان شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بكليات الجامعات الحكومية، بجانب الأماكن المتاحة بالمعاهد العالية الخاصة المختلفة، وستبدأ اللجنة العليا للتنسيق بعد غلق موقع التنسيق الثلاثاء المقبل في إجراءات توزيع الطلاب وفقا للأعداد المقررة لكل كلية، على أن يتم إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بعد غلق الموقع الإلكتروني خلال 72 ساعة.

وفي السياق ذاته، تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة 2021 عبر الموقع الإلكتروني التنسيق، وذلك على الأماكن الشاغرة من تنسيق المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم غلق باب التسجيل يوم الاثنين المقبل وإعلان نتيجة التنسيق للجامعات الخاصة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، إن عددا من الجامعات الخاصة أتاحت التقديم المباشر لعدد من قطاعات الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة كثيرة ولم تحقق النسب والأعداد التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة لها، موضحة أن الجامعات الخاصة تنتظر انفراجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة لشغل جميع الأماكن المتبقية من كليات المرحلة.