تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، والتي تشمل طلاب الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

وكشفت وزارة التعليم العالي عن خطوات التنسيق لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، بالإضافة إلي تحديد الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، والموقع متاح طوال اليوم عبر الموقع المخصص لتسجيل الرغبات.

خطوات التنسيق لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

- يقوم طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق القبول في الجامعات بالدخول على موقع تنسيق القبول في الجامعات لتسجيل رغباتهم.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- تسجيل الرغبات «التسجيل مفتوح للمرحلة الثالثة».

- اختبار اضغط هنا لتسجيل رغباتك.

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس ورقمه السري المدون على شهادة الثانوية العامة بعد الحصول عليه من المدرسة اليوم وبياناته ويبدأ في تسجيل الرغبات.

- عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات يقوم الطالب بحفظ الرغبات وطباعة نسخة منها للاطلاع عليها.

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021

وتزايدت التساؤلات من جانب الطلبة وذويهم عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، وكشفت بهذا الخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة لشعبة علمي «علوم ورياضيات» وشعبة أدبي من معاهد حكومية.

المعاهد الحكومية المتاحة للطلاب المرحلة الثالثة

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس «تجارة إنجليزي».

- معهد الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام «شعبة هندسة» 6 أكتوبر.

- معهد الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام «شعبة إدارة الأعمال».

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.

- معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية.

- معهد إدارة وسكرتارية الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات.

- معهد نظم المعلومات الإدارية الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

- معهد الأكاديمية الحديثة بالمعادي– قسم علوم حاسب رياضة الأكاديمية الحديثة بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

- معهد الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية «شعبة نظم» بالمقطم.