كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات 2021، موضحة أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني اعتباراً من اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام، مشددة على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتنسيق، وكتابة الرغبات طبقا للتوزيع الجغرافي.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات2021 يشمل إرشادات للطلاب

وأضافت الوزارة في بيان لها أن رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات2021 يشمل كل المعلومات والإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها عند كتابة الرغبات، لافته إلى أن التنسيق الإلكتروني ييسر على الطلاب بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى، ويمكن الطالب من مراجعة رغباته وتعديلها قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات 2021.. يتم إلكترونيا

وتابعت الوزارة، أن تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات 2021 يضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن ما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته لكونه يتم إلكترونياً، مشددة على الطلاب بضرورة طباعة ورقة الترشيح عقب ظهور نتيجة التنسيق وتسليمها للكلية ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

خطوات تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات2021

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي.

- الضغط على زر «الخطوة التالية».

- البدء في اختيار الرغبات طبقاً للتوزيع الجغرافي.

- اختيار 75 رغبة.

- الضغط على زر «حفظ».

- يمكن للطالب تعديل الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، مؤكدة على أن الطلاب حصلوا فقط على 50% من الدرجات، لافتة إلى أن امتحانات الدور الثاني عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات وتم رصد عدد من حالات الغش بين الطلاب.