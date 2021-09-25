مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لمدارس «المياه»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه من المقرر إجراء اختبار القدرات «التحريري» لجميع طلاب المحافظات المرشحين بالمدرسة الفنية للمياه، الثلاثاء المقبل، بمركز تدريب زنين بمحطة معالجة صرف صحي زنين ببولاق الدكرور من الساعة التاسعة صباحًا.

ولفتت الشركة، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه ستجري المقابلات الشخصية للطلبة في أيام «الثلاثاء 28 من الشهر الجاري لمحافظات القاهرة والقليوبية، ويوم الأربعاء 29 من الشهر الجاري لطلبة الجيزة».

اختبار للقدرات ومقابلات شخصية للأعلى مجموعا

وأشارت أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية للأعلى مجموعا، على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة www.gcww.com.eg، غدا الأحد.

وانتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخميس الماضي، من تلقي المستندات المطلوبة من المتقدمين للمدرسة الفنية للعام الدراسي 2021-2022 بمقر مركز خدمة العاملين بمحطة مياه إمبابة كورنيش النيل.

شروط القبول بالمدرسة الفنية لمياه الشرب

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول في المدرسة الفنية للعام الدراسي 2021-2022 على أن تتوافر الشروط التالية،

- قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة لعام 2021 بحد أدنى 265 درجة.

- قبول الطلاب الأعلى مجموعُا من محافظات «الجيزة - القاهرة - القليوبية» حسب تنسيق كل محافظة على حدة والأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات «التحريري» والمقابلات الشخصية.

المستندات المطلوبة

صورة شهادة الإعدادية مع ضرورة وجود الشهادة الأصلية للمطابقة أو بيان نجاح.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة شخصية حديثة 4×6 سم.

- صورة شهادة الميلاد.