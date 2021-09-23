هوندا تقدم شاحنة «باسبورت 2022» المخصصة للطرق الوعرة

قدمت شركة هوندا سيارة «هوندا باسبورت 2022» المحدثة بتصميم خارجي جديد أكثر صلابة يتناسب بشكل أفضل مع قدرتها الحقيقية على الطرق الوعرة، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وتتميز «باسبورت» الجاهز بنهاية أمامية جديدة أكثر صلابة ومصد خلفي جديد، مع منافذ عادم أكبر، وذلك للسير على المسارات الترابية والطينية والوعرة والجبلية الملتوية كما هو الحال على الطرق السريعة.

مميزات «باسبورت 2022» الجديدة

وصُممت «باسبورت» الجديدة للمشترين النشطين الذين يرغبون في المغامرة، حيث تجمع بين هيكل باسبورت القوي، ونظام التعليق الأمامي والخلفي المستقل، ونظام الدفع الرباعي المتوفر الرائد في فئته.

وبنيت السيارة على إرث يمتد لأكثر من 50 عامًا من الهندسة والأداء على الطرق الوعرة، والتي تشمل دراجات هوندا النارية ومركبات ATV والشاحنات، جنبًا إلى جنب والشاحنات الخفيفة.

وقال ديف جاردنر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا الأمريكية موتور «قد لا يدرك البعض القدرات الحقيقية للقوة الوعرة لشاحناتنا الخفيفة، كما أن إضافة الاحصنة الجديدة ستعزز من قدرة مركباتنا على الطرق الوعرة في المستقبل».

وصول باسبورت 2022 إلى التجار في الشتاء

وتم تحديث مقصورة باسبورت لإضفاء طابع المغامرة الرياضي، كما تم تحسين تشكيلة باسبورت بالكامل من خلال نظام التنبيه بالمقعد الخلفي الجديد، وكذلك تقنية التنبيه بحزام المقعد الخلفي لمزيد من راحة البال، ومن المتوقع أن يبدأ وصول هوندا باسبورت 2022 إلى التجار هذا الشتاء.

والسيارة مزودة بمحرك قياسي سداسي الأسطوانات بقوة 280 حصاناً، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، ونظام الدفع الرباعي مع توجيه حقيقي لعزم الدوران متوفر في جميع الفئات، ويصل الخلوص الأرضي إلى 8.1 بوصة للتعامل مع التضاريس الوعرة، ونظام صوتي قياسي بشاشة مقاس 8 بوصات.