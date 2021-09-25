تفاصيل 8 وظائف شاغرة بالبنوك.. أبرزها مدير علاقات ومساعد خدمة عملاء

أعلن عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مجموعة من الوظائف للعمل لدى تلك الؤسسات المصرفية والمالية، شرط توافر عدد من المؤهلات والخبرات للحصول على الوظائف المتاحة، والتي تستعرضها «الوطن» في ضوء خدماتها الإخبارية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

وظائف بنك HSBC

نشر بنك HSBC في مصر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن توافر فرص للعمل خالية بالبنك، وهي: مدير علاقات كبار الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالإسكندرية، ورئيس GSC مصر – ووظيفة خدمة عملاء GBB ،GSC - وظيفة خدمة حساب المعالج وصيانته، GSC للعمل بالقاهرة وتفاصيل الوظائف كالتالي:

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مدير علاقات

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مدير علاقات كبار الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن ما يلي:

- معرفة منتجات وخدمات HSBC المصرفية للأعمال.

- لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.القدرة على تحديد وتلبية احتياجات العملاء عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

- قدرة تحليلية مُثبتة، مع خبرة في إدارة الائتمان أو العلاقات داخل قطاع BB.

- مستوى مثبت من الفطنة التجارية والوعي التجاري بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والإجرائية والتنظيمية.

شروط وظيفة Head of GSC Egypt - Associate

فيما تتضمن الشروط المطلوبة لوظيفة Head of GSC Egypt - Associate ما يلي:

- تفاعلات إيجابية وصعبة مع كبار التنفيذيين.

- العمل عبر بيئات عمل متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات.

- النجاح في تصميم وتنفيذ التغييرات العالمية/ الإقليمية المعقدة على نطاق واسع.

- خدمات الأعمال أو خبرة إدارية قوية للغاية.

- إدارة الخطط المالية بنجاح.

- تطوير المواهب المهمة والاحتفاظ بها بنجاح وبناء فريق قيادة فعال.

- إدارة النشاط التشغيلي واسع النطاق والأرباح والخسائر.

- تثبيت مهارات القيادة في بيئة متغيرة.

- إدارة وتحفيز الفرق الكبيرة

شروط وظيفة مساعد خدمة عملاء GBB وGSC

- القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- صوت عالي ومهارات كتابية.

- القدرة على الفهم بسرعة والقدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- المرونة في العمل بنظام الورديات.

شروط وظيفة خدمة حساب المعالج وصيانته، GSC

- القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية وفهمها بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية، وإجراء محادثة جيدة.

- معرفة/ مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel) الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

كما نوه البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن توافر مجموعة من الوظائف بالبنك وهي محلل إحصاءات العملاء، عالم البيانات، محلل أول آراء العملاء، بشروط ومهام هي:

شروط وظيفة محلل إحصاءات العملاء

- درجة البكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء خبرة عمل سابقة من 1 إلى 3 سنوات في رؤى العملاء أو الوظائف المتعلقة بذكاء العملاء.

- لاعب فريق متحمس للغاية يتمتع بمهارات عرض قوية.

- خبرة في الصناعة المصرفية ستكون ميزة إضافية.

- الفهم الأساسي لمفاهيم الأعمال المالية والعائد على الاستثمار والربحية.

- الطلاقة المهنية في اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مهارات الاتصال اللفظي والكتابي والعرض التقديمي المتميزة.

- مهارات ممتازة في برنامج Microsoft Excel.

- معرفة جيدة ببرمجة SQL.

- القدرة على تقديم معلومات معقدة بعبارات بسيطة مع توصيات واضحة تستند إلى رؤية البيانات.

- عقلية التركيز القوية على العملاء.

- مهارات تفسير البيانات المتميزة والاهتمام بالتفاصيل.

- القدرة على العمل في بيئة سريعة الخطى، والتكيف بسهولة مع المواقف المتغيرة ويظهر المرونة في تحديث الأولويات.

شروظ وظيفة عالم البيانات

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حد أدنى 3-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة للضباط.

- المعرفة والشهادة الائتمانية.

- مهارات التفاوض والتأثير القوية.

- القدرة على تحليل وتفسير كميات كبيرة من البيانات واتخاذ القرارات.

- حضور قوي وقدرة على العمل مع الأشخاص عبر الوظائف على جميع المستويات.

شروط وظيفة محلل أول آراء العملاء

- درجة البكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء أو أعلى مع خبرة عمل سابقة من 3 إلى 5 سنوات في رؤى العملاء أو الوظائف المتعلقة بذكاء العملاء.

- خبرة في الصناعة المصرفية ستكون ميزة إضافية.

- الفهم الأساسي لمفاهيم الأعمال المالية والعائد على الاستثمار والربحية.

- شغف التحليلات.

- الطلاقة المهنية في اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مهارات الاتصال اللفظي والكتابي والعرض التقديمي المتميزة.

- مهارات ممتازة في برنامج Microsoft Excel.

- معرفة جيدة ببرمجة SQL.

- القدرة على تقديم معلومات معقدة بعبارات بسيطة مع توصيات واضحة تستند إلى رؤية البيانات.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي رئيس قسم التحويل المركزي والخدمات المالية بشروط كالتالي:

- شهادة جامعية/ كلية في إدارة الأعمال.

- أكثر من 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة.

- فهم جيد جدًا للقضايا المحاسبية والمالية والاقتصادية.

- مهارات محاسبية ومراجعة قوية.

- القدرة على التعرف على المعاملات غير النظامية.

- معرفة جيدة بمختلف المجالات والمنتجات المصرفية.

- الوعي القوي باللوائح النقدية المحلية.

- مهارات إدارية وتواصلية وشخصية وتحليلية ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.