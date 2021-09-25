اعترافات فتاة إمبابة المتهمة بطعن خطيبها: «مش هعرف أتجوز بسببه»

أدلت الفتاة المتهمة بطعن خطبيها السابق في منطقة إمبابة بالجيزة، باعترافات تفصيلية حول ملابسات الواقعة أمام جهات التحقيق، حيث أكدت أنها اتفقت مع شقيقها على تنفيذ الجريمة، بعد أن أفقدها المجني عليه عذريتها وتهرب منها بعد فسخ الخطوبة.

المتهمة: ضربته 3 طعنات ولكنه مامتش

وقالت الفتاة، أثناء مثولها أمام النيابة العامة،: «أنا روحت له عرضت عليه نتجوز رفض، قلت له مش هعرف اتجوز بسببك، استمر على كلامه ورفض يرجع ليا، اتفقت مع أخويا وروحت له الشقة أخويا كتفه وأنا مسكت السكينة وضربته 3 طعنات علشان يموت وارتاح، لكنه مامتش».

فيما أكد شقيق الفتاة ما جاء على لسانها فى التحقيقات، وعقب الانتهاء من التحقيق، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

المجني عليه: العلاقة كانت بالتراضي

وكانت قوات المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من ضبط المتهمة وشقيقها عقب ارتكابهما للواقعة، وناقشت القوات الضحية الذي أكد في محضر الشرطة أن العلاقة كانت بالتراضي ولم يقم باغتصاب الفتاة، وأنه عقب مواقعة الفتاة قرر الانفصال عنها.

بداية الواقعة ببلاغ من مستشفى امبابة

كانت مباحث الجيزة، قد تلقت إخطارا من مستشفى امبابة بوصول شاب مصاب بـ3 طعنات فى الصدر والبطن، وفى حالة خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت قيادة العميد هانى شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث امبابة والمنيرة الغربية، والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، إلى المستشفى وجرت مناقشة المجنى عليه، ومعرفة وتحديد المتهمين، وألقى القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.