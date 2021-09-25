الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا مع نشاط للرياح

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 22.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 22.

سيوة العظمى 28 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 22.

السويس العظمى 29 والصغرى 22.

العريش العظمى 29 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 16.

طابا العظمى 32 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 34 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 30 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 30 والصغرى 21.