الأرصاد: أمطار خفيفة ومتقطعة على شرق القاهرة والعظمى 30 درجة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، الجمعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 30 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 22.

سيوة العظمى 33 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 20.

دمياط العظمى 29 والصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 22.

السويس العظمى 30 والصغرى 22.

العريش العظمى 29 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 16.

طابا العظمى 34 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 35 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 21.