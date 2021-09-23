الأرصاد: خلية رعدية على دمياط وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة فجر الجمعة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية، التي تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، موضحة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا وشمال سيناء وتزداد فرصة سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شرق القاهرة، مع فجر الجمعة، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تظهر خلية رعدية على دمياط تتقدم لتصل إلى بورسعيد بعد قليل.

درجات الحرارة وحالة الطقس الجمعة

وأعلنت الهيئة، في بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن يسود الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وشمال سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، أما عن حالة الطقس ليلاً فيكون لطيفا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 33 20

بورسعيد 29 20

دمياط 29 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 30 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 34 25

طابا 34 25

كاترين 28 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 22

أسيوط 33 21

سوهاج 37 23

قنا 38 23

الأقصر 39 23

أسوان 39 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 39 24

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 26

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 28