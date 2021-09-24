الأرصاد تكشف عن الطقس في الأيام المقبلة وخريطة الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأضافت الهيئة خلال بيان صادر عنها اليوم، أن هناك انتشارا للشبورة المائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة السابعة صباحاً تقريباً، على الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.