هل يمكن للمطلقة استخراج بطاقة دعم منفصلة؟.. مصدر بـ«التموين» يجيب

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحقية المرأة المطلقة في استخراج بطاقة تموين منفصلة باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي نص عليها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي شمل ما يقرب من 22 فئة يحق لهم استخراج بطاقة تموين جديدة.

أحقية المرأة المطلقة في استخراج بطاقة تموين

وأكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن للمرأة المطلقة استخراج بطاقة تموين منفصلة عن الزوج، حيث إن المطلقات تعتبرهن الحكومة من الفئات المستحقة والأكثر احتياجا للاستفادة من الدعم التمويني.

كيفية استخراج بطاقات تموين منفصلة للمطلقة؟

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا كانت المرأة المطلقة مقيدة على بطاقة تموين الزوج، ففي هذه الحالة عليها عمل إجراءات «فصل اجتماعي» من بطاقة الزوج ليتم هنا إصدار بطاقة تموين منفصلة ومستقلة بها تحمل اسمها والرقم القومي لها، ثم يعقب ذلك إضافة الأطفال إلى بطاقتها في حالة حصولها على حكم محكمة بحضانة الأبناء.

كيفية اسخراج بطاقة تموين للمطلقة غير المستفيدة من التموين؟

وأشار المصدر إلى أنه في حالة إذا كانت المرأة المطلقة غير مستفيدة من التموين وغير مقيدة على قاعدة البيانات لمنظومة الدعم التمويني، ففي هذه الحالة تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لها الحق في استخراج بطاقة تموين جديدة والتي تتيحها الوزارة حاليا عبر بوابة مصر الرقمية وموقع الخدمات الحكومية دعم مصر.

فصل اجتماعي للمرأة المطلقة يمكنها من استخراج بطاقة تموين

وأكد المصدر أنه في حالة استخراج بطاقة تموين منفصلة للمطلقة ففي هذه الحالة يتم هنا عمل فصل اجتماعي، حيث يتم فصل صاحبة الطلب (المطلقة) عن بطاقة الزوج تمهيدا لاستخراج البطاقة الجديدة لها باسمها وحذفها من بطاقة تموين الزوج.

طريقة تفعيل بطاقة التموين للمرأة المطلقة

وذكر المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه عند استلام المرأة المطلقة البطاقة الجديدة، ففي هذه الحالة لا بد من القيام بخطوة تفعيل بطاقة التموين وطلب الرقم السري عن طريق الموقع الإلكتروني «دعم مصر» أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال إرسال رسالة تتضمن رقم 1 إلى رقم 9136 ليتم إرسال رسالة تحتوي على الرقم السري وتأكيد لعملية تفعيل بطاقة التموين.