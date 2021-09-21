بشرى سارة لمرضى السكر والضغط والقلب.. من حقك إصدار بطاقة تموين وإضافة المواليد

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأحقية أصحاب الأمراض المزمنة في إصدار بطاقة التموين وتقييدهم على قاعدة منظومة بيانات الدعم التمويني، والاستفادة من الحصص والمقررات الشهرية التي تخصصها الحكومة لمستفيدي الدعم.

قرار وزاري بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية

ونص القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي حمل رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والمعلن من الوزير في 17 يونيو 2021، على الفئات التي يحق لها إصدار بطاقة تموين جديدة، تمكنهم من الاستفادة من المستحقات التموينية الشهرية، طبقا للدعم المقرر لذلك، وجاء من بين هذه الفئات أصحاب الأمراض المزمنة.

شهادة معتمدة من مستشفى حكومي تقدم لمديرية التموين

وأكدت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن أصحاب الأمراض المزمنة عليهم الحصول على شهادة طبية معتمدة ومختومة من مستشفى حكومي، تفيد أن الشخص مصاحبا لمرض مزمن أيا كان المرض الذي ترى المستشفى أنه مزمن، موضحة أنه يعقب هذه الخطوة تقديم الشهادة إلى مديرية التموين في المحافظة التابعين لها، مرفقا بها بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة من أجل استيفاء الأوراق الخاصة بإصدار بطاقة تموين جديدة.

وشددت المصادر، على أنه لا يجوز تقديم شهادة معتمدة من مستشفى خاص تفيد بأن المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة؛ إذ أنه يشترط أن تكون الشهادة الطبية مقدمة من آخر حكومي، موضحة أن عند إصدار البطاقة الجديدة يحق لصاحبها إضافة الأبناء والزوجة بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

ما هي الأمراض المزمنة؟

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الأمراض المزمنة هي التي تطول مدتها ولا تنتهي تلقائيا، ونادرا ما يشفى منها الأفراد؛ إذ يطلق عليها الأمراض غير «السارية، أو المعدية»؛ لأنها لا تنتقل بالعدوى، ومن يصاب بها يتلقى علاجا مدى الحياة.

وتتنوع وتتعدد الأمراض المزمنة؛ إذ يأتي على رأسها «ارتفاع سكر الدم، القلب، ارتفاع ضغط الدم، الأورام السرطانية، الأمراض التنفسية المزمنة، الحساسية المزمنة».

من هي الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات تموينية؟

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم.

- الحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري، بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.