حملات لفحص المحتجزين بمديرية أمن بني سويف والتبرع بالدم في الوادي الجديد

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة للمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن بني سويف؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

استمرار خطة المرور على المواقع الشرطية

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، الحرص على إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال استمرار تنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية؛ للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

فحص المحتجزين بمديرية أمن بني سويف

كما وجه قطاع الخدمات الطبية، قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة إلى مديرية أمن بني سويف، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

حملة للتبرع بالدم في الوادي الجديد

من ناحية أخرى، نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.