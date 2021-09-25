«عابد» أمام أمناء البرلمانات العربية: مصر بقيادة السيسي تتبنى الخطاب المعتدل

قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى الخطاب المعتدل.

جاء ذلك خلال عقد البرلمان العربي البرنامج التشاوري التمكيني بمشاركة الأمناء العموم للبرلمانات العربية، حيث رحب عابد بالمشاركين بالبرنامج، قائلًا: «نرحب بكم في قلب العروبة النابض ووطنكم الثاني في جمهورية مصر العربية، والتي تحتضن أعمال ونشاطات البرلمان العربي، ويطيب لي باسمي وباسم البرلمان العربي أن أرحب بكم جميعا وبمشاركتكم المقدرة في البرنامج التشاوري والتمكيني حول: المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية، الذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي والذي جاءت فكرة إنشائه في إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، واعتماد الدبلوماسية البرلمانية كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، وسعياً لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاء للمصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية».

وقال النائب علاء عابد في كلمته اليوم أمام المؤتمر الأول لأمناء البرلمانات العربية والمنعقد بأحد فنادق القاهرة: «شرفت بتكليف من مكتب البرلمان وأخي العزيز، النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالرعاية الكريمة لهذا البرنامج التمكيني والتشاوري الهام الذي يستهدف العناصر الفاعلة والمؤثرة بل ودينمو العمل البرلماني في المجالس والبرلمانات العربية ألا وهم الأمناء العامون والأمناء العامون المساعدون».

استراتيجية عمل جديدة لتطويع الآليات الدبلوماسية

وأكد عابد أن استراتيجية العمل الجديدة تستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية، إدراكاً لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، واستشعاراً لمسؤوليتنا كممثلين للشعب العربي، واستجابة لنداءات شعبنا وتطلعات قادتنا لجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الخلافات ووأد الصراعات وتحقيق التضامن العربي المنشود، ورغبة منا في تقديم الرؤى والاستراتيجيات وخطط العمل الذي باتت ضرورة ملحة، في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية، ومشاريع عدوانية. ومكافحة للإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية، لافتا إلى أننا في البرلمان العربي نتبنى الخطاب المعتدل ونبذ الكراهية.

البرلمان العربي حقق نقلة نوعية خلال الانعقاد الأول

واستطرد عابد: «لقد حقق البرلمان العربي نقلة نوعية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والذي كان حافلا بالكثير من الإنجازات، ليس فقط في الدور الذي يقوم به، ولكن أيضاً في مكانته لدى شعوب وقادة الدول العربية، التي أصبحت تنظر إلى البرلمان العربي باعتباره رافداً رئيسياً في تعزيز العمل العربي المشترك، وشريكا فاعلا وآلية دفع لخدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحا مكملا للدبلوماسية العربية الرسمية».

وواصل قائلا: «لقد تمكنا في البرلمان العربي من بلورة آلية عمل جديدة، تتناسب مع التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يمكننا لأن يكون لنا دور فاعل في خدمة مصالح الشعب العربي، وظهيراً في الدفاع عن قضاياه الاستراتيجية، وفي هذا السياق، تم إطلاق عدد من المبادرات غير المسبوقة للارتقاء بدور البرلمان العربي، وكانت البداية بإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية».

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أنه في إطار التعامل الاستباقي مع قضايا حقوق الإنسان، جاء إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية جديدة، لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة المحاولات المغرضة لتسييس هذا الملف من بعض الجهات، واتخاذه كذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية.

كما أطلق البرلمان العربي ملتقى الحوار العربي، ليكون الأول من نوعه على المستوى البرلمانى ، وبمثابة بوتقة، تنصهر فيها النقاشات والآراء والخبرات، للخروج بحلول غير تقليدية في التعامل مع المشكلات التي تواجه أمتنا العربية، في إطار عربي خالص، بعيداً عن التدخلات خارجية.

لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وأشار النائب علاء عابد إلى أنه في إطار حرصنا على التعامل الإيجابي والمؤسسي في مجال مكافحة الإرهاب، تم إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية وأتشرف برئاستها، وهي تعد أكبر لجنة مشتركة في تاريخ البرلمان العربي نظرا لأهميتها ودورها المنشود ، وبالفعل بدأت اللجنة في وضع خطة عمل وإستراتيجية للتحرك وبناء العلاقات المؤسسية مع الشركاء علي المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهذا ما انعكس في الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في التطبيق الخاص بالبرلمانيين والمتعلق بمكافحة الإرهاب وتعريب كل الوثائق الدولية التي تعين البرلمانيين في أعمالهم، كما نسق البرلمان العربي مع كل من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط والمجموعة البرلمانية لدول الساحل الأفريقي ونتج عن هذا التعاون إصدار نداء الساحل من القمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب، ولدينا خطة تحرك وشراكات مهمة نسعى لإنجازها خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي والذي يبدأ في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

دبلومة تطبيقية تستهدف البرلمانيات ويشارك بها أكثر من 60 عضوة يمثلن 15 برلماناً عربياً

ويقدم المركز حالياً أول دبلومة تطبيقية تستهدف البرلمانيات، ويشارك بها أكثر من 60 عضوة يمثلن 15 برلماناً عربياً، وهناك خطة عمل متكاملة لمركز الدبلوماسية البرلمانية يسعى لتقديمها خدمة للعمل العربي المشترك.

ومن جانبه، نقل المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب المصري، تحيات رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي للمشاركين في الاجتماع الأول لأمناء البرلمانات العربية، معربا عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر الأول لأمناء والأمناء المساعدين للبرلمانات العربية، قائلا في البداية إن لا بد أن نؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب المصري أن الدبلوماسية البرلمانية لها دور كبير ولا بد من تفعيل دور البرلمانات العربية، والتعاون بينا وتبادل الخبرات، وتفعيل دور البرلمان العربي في مواجهة أي تحديات كما حدث مع البرلمان الأوروبي وإبراز الدور البرلماني العربي.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب المصري، وأيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفولة، وعز الدين العنسي، عبده سعيد الأمين العام لمجلس الشورى بالجمهورية اليمنية.

عز الدين العنسي، مساعد الأمين العام لمجلس الشوري اليمني اللواء طارق نصير مجلس الشيوخ المصري، النائبة شادية خضير،كريم عبد الرازق رئيس مركز الدبلوماسية البرلمانية، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والمستشار محمد عبد الله مستشار وزير الشباب والرياضة.