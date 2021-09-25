ضبط 35 ألف نسخة كتاب لمناهج تعليمية غير مصرح بتداولها بالقاهرة

تمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول)، لقيامه بطبع ونسخ وتداول كتب خارجية خاصة بمناهج تعليمية غير مصرح بتداولها «دون تصريح» بالمخالفة لأحكام القانون، وعثر على (35 ألف نسخة كتاب خارجي لمواد دراسية مختلفة- كمية من الزنكات الخاصة بالطباعة).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والناشر.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، من خلال إحدى المكتبات بمنطقة الفجالة بدائرة قسم شرطة الأزبكية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.