إصابة 4 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بصحراوي بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في انقلاب سيارة «ميكروباص»، اليوم، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من حي الكوثر شرق محافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتبين أن المصابين قادمين من دولة الكويت عبر مطار القاهرة الدولي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغا بإنقلاب سيارة «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من حي الكوثر ووجود مصابين، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وضباط وحدة المرور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «خالد الخور أحمد»، 38 عاما، يقيم بمركز البلينا، تم نقله إلى المستشفى العام، و«موسى عابد السيد علي»، 34 عاما يقيم بدائرة مركز العسيرات، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و«يوسف فخري يوسف»، 21 عاما يقيم بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، تم نقله لسوهاج الجامعي، و«عبدالرحيم خالد عبدالرحيم»، 16 عاما يقيم بدائرة مركز نجع حمادي تم نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

وتبين أن مصابين إثنين في حالة حرجة والآخرين حالتهما العامة متوسطة، وأن سبب الحادث هو انفجار إطار السيارة ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.