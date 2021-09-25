أحدث ظهور لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور بعد شهر العسل (فيديو)

نشرت الفنانة نيللي كريم أحدث فيديو لها مع زوجها هشام عاشور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهرت برفقة زوجها داخل سيارتهما.

https://www.instagram.com/stories/hishamashour1/2669928226487136079/

ومنذ إعلان زفافهما، يقوم الثنائي بنشر صور، ومشاركة لقطات مختلفة من حياتهما سواء داخل السيارة أو في المنزل.

ومن ناحية أخرى، عبرت الفنانة نيللي كريم عن أمنيتها في التعاون الفني مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، خصوصًا أن لديه خبرات في مجال التمثيل والارتجال، وقالت نيللي كريم عن إمكانية وجودها مع زوجها هشام عاشور في عمل فني استثنائي لاستثمار الزواج وحالة الحب بينهما «ياريت دور كوميدي، هشام عنده قدرة كبيرة في التمثيل، وشخص ارتجالي ودمه خفيف ودرس التمثيل، وشارك في فيلم أمريكي، وبالتالي لديه خبرات، هو فقط جديد في السوق المصري».

وظهر هشام عاشور في رمضان الماضي لأول مرة من خلال مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا، وباسل خياط، وجسد شخصية ضابط شرطة.

هشام عاشور ونيللي كريم يختاران أمريكا لقضاء شهر العسل

وقضى الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن سبب ذلك قالت، «هشام قعد في أمريكا 10 سنوات وأصدقاؤه هناك، فضلًا عن ارتباطه ببعض الأمور، وشقيقي يعيش هناك ولي أصدقائي، وبالتالي المكان مناسب لنا جدًا، في كيميا بيني وبين هشام، وموضوع زواجنا حصل بسرعة، قالي عايز اتجوزك، افتكرت الكلام هزار، قولتله استنى تعرفني بهزار برضه، لكن الهزار قلب جد، وعملنا فرح بسيط للعائلة والأصدقاء».

وأثارت ساعة هشام جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد معرفة سعرها، ونشر متجر الساعات سعر ساعة هشام وسط عرض أنواع الساعات المختلفة، وتفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.