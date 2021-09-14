تعرف على تنسيق كلية سياحة وفنادق 2021.. غالبية الكليات مرحلة ثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، وكذلك الحدود الدنيا للكليات المختلفة، التي منها الكشف عن تنسيق كلية سياحة وفنادق 2021، وأيضًا الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وموعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب.

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2021.. 269 درجة لسياحة الإسكندرية أدبي

وكشفت وزارة التعليم العالي عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي عن الحدود الدنيا لتنسيق كلية سياحة وفنادق 2021 بمختلف الجامعات الحكومية في مصر، حيث وقف الحد الأدنى لكلية سياحة وفنادق الإسكندرية للشعبة الأدبية عند الدرجة 269، بنسبة 65.60%، بينما جاء الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية بدرجة 258، بنسبة 62.9 % للشعبة الأدبية، وتوقف الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان عند الدرجة 250، بنسبة 60.97 %.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددًا من الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2021، بكليات السياحة والفنادق على مستوى الجامعات المصرية.

أماكن شاغر بكليات السياحة والفنادق للشعبة العلمية

وفيما يتعلق بتنسيق كلية سياحة وفنادق 2021 لطلاب الشعبة العلمية، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة بجميع كليات السياحة والفنادق، متاحة لطلاب الشعبة العلمية «رياضة وعلوم» ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2021، التي من المقرر أن تنطلق المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021.

وعن تنسيق كلية سياحة وفنادق 2021 لطلاب الدبلومات الفنية، أوضحت أن هناك الكثير من الأماكن ستكون متاحة للطلاب بكليات السياحة والمعاهد العالية للسياحة والفنادق، خلال مراحل التنسيق المختلفة لهم، على النحو التالي:

ـ كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

ـ كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

ـ كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

ـ كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

ـ كلية السياحة و الفنادق جامعة المنصورة.

ـ كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح.

ـ كلية السياحة والفنادق جامعة السادات.

ـ كلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان.

ـ معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر.

ـ معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

ـ المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بمنطقة أبو قير.

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق بمنطقة كينج مريوط.

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية

ـ المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

ـ المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.