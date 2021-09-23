أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الثلاثاء الماضي نتيجة هذا الدور.

وأوضحت الوزارة استقبال رغبات الطلاب الناجحين من الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية تنسيق الجامعات 2021، وذلك خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على هذا الرابط، خلال الفترة من السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام، على أن تنتهي الفترة المحددة يوم الاثنين الموافق 27 من نفس الشهر، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. درجات التنسيق

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، بداية من الكشف عن الحد الأدنى المرحلة بحد أدنى 50% للشعبة العلمية علوم ورياضة، و50% للشعبة الأدبية، بواقع 205 درجة لكل منهما.

وأوضحت الوزارة إتاحة تسجيل الرغبات عن طريق معامل التنسيق الإلكتروني المتاحة بالجامعات المختلفة، والتي ستُفتح أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. مراعاة التوزيع الجغرافي

خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، أشارت لها الوزارة، حيث ذكرت أنه يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، واختيار خانة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، ثم الدخول بالاسم ورقم جلوس الطالب والرقم السري، ثم مراجعة البيانات الخاصة بالطالب، والبدء بعدها في تسجيل الرغبات للمرحلة والاختيار من بين الكليات المتاحة، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي التي حددها المجلس الأعلي للجامعات الحكومية.

وشددت علي ضرورة أن يحافظ كل طالب علي الرقم السري الخاص به حتى لا يقع فريسة لمنعدمي الضمير ويغيروا رغباته، بجانب ضرورة استشارة أولياء الأمور أثناء تسجيل الرغبات.