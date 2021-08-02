نصائح عليك اتباعها عند شراء التكييف: اختار جهاز قدرته مناسبة للمكان

مع ارتفاع درجات الحرارة ومرور مصر بموجات حارة متعددة منذ بداية فصل الصيف، اتجه العديد من الأشخاص إلى شراء تكييفات للتغلب على الأجواء الحارة التي لا يصلح معها المراوح في الفترة الحالية.

وهناك العديد من النصائح التي يمكن للشخص اتباعها عند الإقدام على شراء تكييف وفقًا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

نصائح عند شراء تكييف

1- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في انخفاض عمره الافتراضي، لذا يجب الحرص على اختيار المُكيف المُناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

2- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة حتى لا تجد صعوبة عند إصلاحه والبحث عن قطع غيار.

3- احرص على تنظيف «فلاتر الهواء» كل فترة للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

4- تجنبًا لزيادة استهلاك الكهرباء، يجب التأكّد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف.

5- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف اعرف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف دون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

6- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية على الشرفات ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة بقدر المستطاع، بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

7- احرص بشكل دوري على تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة.

8- احرص مع بداية كل عام، على عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات.

9- احرص على غلق التكييف عند الخروج من الغرفة.

10- احرص على وضع زجاج عاكس للحرارة أو ستائر في الغرفة التي يتواجد بها التكييف لتقليل حرارة الغرف.