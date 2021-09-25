حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 26-9-2021 في مصر

أصدَرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل بشأن حالة الطقس غدًا الأحد، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوّه الخبراء إلى ظاهرة جوية أخرى مؤثرة، وهي تكوُّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وقال خبراء هيئة الأرصاد إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 22

مطروح 26 21

السلوم 27 22

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 30 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 27 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 20

سوهاج 34 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 25

إدفو 37 24

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28