فحص 1206مواطنين في قافلة طبية بـ«زفتى»

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية، اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية «سندبسط» بمركز زفتى في الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الإستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.

تقديم العلاج بالمجان

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج لـ1206 حالة بالمجان من أهالي القرية.

وأوضحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة حولت 42 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات «الجراحة والقلب والرمد والعظام والباطنة».

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع ولفيف من أعضاء هيئه التدريس.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي أعطى توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تدشين حملات وقوافل طبية متكاملة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة بهدف وصول الخدمة الطبية للمناطق النائية والأسر الأولى بالرعاية في كافة أرجاء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحقيق حياة كريمة للمصريين.